В России новый рекорд смертей от коронавируса – 635 человек

За все время эпидемии в России зарегистрировано 53 096 летальных случаев от COVID-19, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 29 935 случаев COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 2 963 688 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 2 370 857 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 26 890 пациентов.

За минувшие сутки в России подтверждено 635 летальных исходов жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 53 096 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 87,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 480 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 24 декабря остаются 645 403 человека.