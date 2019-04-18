В России около 40% проверенного алкоголя оказалось нелегальным

Треть проверенной Росалкогольрегулированием в 2018 году алкогольной и спиртосодержащей продукции в стране оказалось произведенной незаконно.

Это следует из итогового доклада службы.



"В ходе проведения контрольных мероприятий в части легальности нахождения в обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Росалкогольрегулированием в 2018 году: проверено продукции – 2,007 миллиона декалитров, выявлено продукции, производство и оборот которой производится незаконно – 806,837 тысячи декалитров", – сказано в докладе.

При этом было арестовано 625,874 тысячи декалитров продукции, изъято 268,195 тысячи декалитров, конфисковано по решению судебных органов 527,662 тысячи, уничтожено по решениям судебных органов – 542,335 тысячи декалитров, пишут "РИА Новости".

Уточняется, что всего в 2018 году службой было проведено 6,04 тысячи контрольных мероприятий в отношении 3,74 тысячи организаций.