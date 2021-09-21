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В России опять обновился рекорд смертности от коронавируса

Новости. Общество
11:55, 01 Октября 2021
фото: © AP Photo / Craig Ruttle

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За последние сутки от COVID-19 в России скончались 867 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 24 522 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2 215 (9,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 535 548 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 692 722.

За прошедшие сутки выздоровели 18 826 человек.

За сутки был зарегистрировано 867 летальных исходов. Число смертей от коронавируса, таким образом, увеличилось до 208 142.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 192,1 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 579 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 1 октября остаются 1 304 489 человек.

Напомним, за сутки в Карелии зарегистрировано 227 новых случаев коронавируса и пять летальных исхода от коронавируса.

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Комментарии

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Вася
2021-10-01 12:28:27
В России новый рекорд по числу погибших пациентов с коронавирусом за сутки — скончались 887 человек
Беня
2021-10-01 12:56:38
Вася, и? Шо брать подушку и уже ползти на кладбище? Или сперва нажраться а потом уже ползи на кладбище?
User
2021-10-01 12:05:28
"Выборы" закончились, рывки и прорывы продолжаются.
Беня
2021-10-01 12:54:42
Ну давай сынок, сойди за умного, удиви нас копипастой :)
Гость
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