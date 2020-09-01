В России ожидается рекордное сокращение населения на фоне COVID-19

Численность населения России в этом году, по предварительной оценке, сократится на 158 тысяч человек, что является максимумом за 14 лет.

По итогам 2006 года население России уменьшилось на 373,9 тысячи человек. С 2018 года миграционный поток не компенсирует естественную убыль населения, поэтому общая численность населения уменьшается. Так, в 2018 году она снизилась на 99,7 тысячи человек, а в 2019 году – на 32,1 тысячи человек, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на РБК.



В нынешнем году численность населения страны уменьшится на 158 тысяч человек. По данным Росстата, за первое полугодие 2020 года естественную убыль населения составляет 265,5 тысяч человек.





Миграционный поток за период с января по июнь нынешнего года составил 48,8 тысяч человек, что смогло компенсировать естественную убыль населения за первое полугодие 2020 года на 18,4 процента. Это связанно с закрытием границ из-за пандемии коронавируса. Согласно плану, в целом за нынешний год миграционный приток составит 188,1 тысячи человек (в 2019 году этот показатель составлял 285,1 тысячи человек).



В следующем году темпы сокращения населения должны снизиться до минус 81,5 тысяч человек, а через год план прогнозирует положительный прирост. К 2030 году предполагается, что общий годовой прирост численности населения страны составит 126,6 тысячи человек. Кроме того, миграционный приток должен в 2021 и 2022 годах ускориться до 273,1 тысячи и 287,4 тысячи человек, соответственно, а с 2023 года он будет превышать 300 тысяч ежегодно, отмечает издание.



Уровень бедности в России, то есть доля жителей страны, чьи доходы ниже прожиточного минимума, в этом году возрастет до 13,3 процента (в прошлом году этот показатель составлял 12,3 процента). Согласно проекту, в будущем правительство прогнозирует ее снижение. Кроме того, одной из национальных целей развития страны является сокращение уровня бедности до 6,5 процента к 2030 году.