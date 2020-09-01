Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Местные жители поняли, что на приезжих можно сорвать денег" 3
Сегодня 16:48
Ладья из Петрозаводска пришвартовалась в Америке (ФОТО) 21
Сегодня 10:38
Улицу в Петрозаводске перекроют на месяц 1
Сегодня 09:58
Екатерина Дорожко из Карелии вернулась в Instagram после слухов об измене мужа-футболиста (ФОТО) 3
Сегодня 08:36
В Карелии коронавирус убил еще одну пожилую женщину 14
Сегодня 08:44

В России ожидается рекордное сокращение населения на фоне COVID-19

Новости. Общество
21:05, 01 Сентября 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Численность населения России в этом году, по предварительной оценке, сократится на 158 тысяч человек, что является максимумом за 14 лет.

По итогам 2006 года население России уменьшилось на 373,9 тысячи человек. С 2018 года миграционный поток не компенсирует естественную убыль населения, поэтому общая численность населения уменьшается. Так, в 2018 году она снизилась на 99,7 тысячи человек, а в 2019 году – на 32,1 тысячи человек, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на РБК.

В нынешнем году численность населения страны уменьшится на 158 тысяч человек. По данным Росстата, за первое полугодие 2020 года естественную убыль населения составляет 265,5 тысяч человек.
 
 
Миграционный поток за период с января по июнь нынешнего года составил 48,8 тысяч человек, что смогло компенсировать естественную убыль населения за первое полугодие 2020 года на 18,4 процента. Это связанно с закрытием границ из-за пандемии коронавируса. Согласно плану, в целом за нынешний год миграционный приток составит 188,1 тысячи человек (в 2019 году этот показатель составлял 285,1 тысячи человек).

В следующем году темпы сокращения населения должны снизиться до минус 81,5 тысяч человек, а через год план прогнозирует положительный прирост. К 2030 году предполагается, что общий годовой прирост численности населения страны составит 126,6 тысячи человек. Кроме того, миграционный приток должен в 2021 и 2022 годах ускориться до 273,1 тысячи и 287,4 тысячи человек, соответственно, а с 2023 года он будет превышать 300 тысяч ежегодно, отмечает издание.

Уровень бедности в России, то есть доля жителей страны, чьи доходы ниже прожиточного минимума, в этом году возрастет до 13,3 процента (в прошлом году этот показатель составлял 12,3 процента). Согласно проекту, в будущем правительство прогнозирует ее снижение. Кроме того, одной из национальных целей развития страны является сокращение уровня бедности до 6,5 процента к 2030 году.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-09-01 22:45:34
Пофиг. От нас это не зависит.
Ткачев
2020-09-01 22:27:42
Правительство излишне оптимистично в своих прогнозах. Общая убыль за полгода уже составила 216,7 тысяч человек, что значительно больше прогнозируемых правительством РФ 158 тысяч человек за полный год. Цифры за полный год составят по естественной убыли порядка 400 тысяч, а миграционного прироста порядка 100 тысяч человек. В этом году не только будет рекордная убыль населения, но и самый маленький миграционный прирост из-за экономического спада. Общая же убыль населения в этом году составит порядка 300 тысяч человек при естественной убыли на уровне 400-420 тысяч.
А чтобы получить прогнозную цифру правительства им нужно значительно нарастить миграционный прирост хотя-бы до 240-260 тысяч человек, что вряд-ли возможно в нынешних условиях. Мигранты тоже не дураки, чтобы ехать в страну, где нет работы и упали доходы. Дураки здесь только мы - россияне, которые терпят проводимую вот уже 30 лет политику геноцида и замещения населения. Аминь.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.08.2020, 13:49
Появились фото с места ДТП в Карелии, где сегодня утром погибли два подростка
30.08.2020, 08:52
Число инфицированных COVID-19 в Карелии стремительно растет
26.08.2020, 07:40
Парфенчиков сообщил, в каком случае школьники Карелии перейдут на дистанционное обучение
31.08.2020, 11:43
В Карелии нашли мощи святого, пролежавшие в земле почти 500 лет
25.08.2020, 11:12
Пациента с множественными травмами доставили на самолете в Петрозаводск
25.08.2020, 09:47
Эпидемия и долги поставили владельца "Лотос Плазы" на грань банкротства

Аналитика

Сегодня 16:35
Капитал
"Мы превратились в маленький Краснодарский край" 2
Карелию накрыл туристический поток, к которому республика оказалась не готова.
Добровольно-принудительный укол 4
31.08.2020 15:43
Карельское здравоохранение в режиме нон-стоп 2
31.08.2020 12:12
"Такой свинокомплекс нам не нужен" 5
31.08.2020 11:00
К началу учебного года готовы 1
26.08.2020 16:30
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:53
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, полученным в ходе массового тестирования населения на антитела к новой коронавирусной инфекции, иммунитет к COVID-19 обнаружен всего у 20-25% сдавших анализ.
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
Сегодня 11:27
Учебный год в Офтальмологическом центре Карелии
31.08.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»