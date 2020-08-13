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В России ожидают снижение средней ипотечной ставки

Новости. Экономика
22:00, 13 Августа 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Алпаткин
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Средневзвешенная ипотечная ставка в РФ с учетом реализации льготных программ опустится ниже 8% уже в 2020 году вместо запланированного 2024-го.

Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина, пишет "Интерфакс".

"Средневзвешенная ставка выданных кредитов на первичном и вторичном рынке снизится до исторического минимума менее 8 % годовых уже в этом году. По нацпроекту "Жилье и городская среда" ставка должна была опустится до 8% только к 2024 году, но этого показателя удастся достичь уже в 2020", – заявил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что показателя удастся достичь благодаря льготным программам, принятым правительством для поддержки отрасли.

"Правительство реализует пять льготных ипотечных программ, которые непосредственно влияют на ввод жилья. Это – льготная ипотека под 6,5%, сельская и Дальневосточная ипотека, программа для молодых семей и программа выплат на погашение ипотеки в размере 450 тысяч рублей семьям с третьим ребенком. С начала года по льготным программам поддержку получили около 200 тысяч семей", –  напомнил вице-премьер.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в апреле и действует для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года. В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 до 12 млн рублей в московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 до 6 млн рублей — в других регионах.

 

Ожидается, что по итогам года в России будет выдано около 1,2-1,3 млн ипотечных кредитов.

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