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В России ожидают увеличения размера средней зарплаты

Новости. Общество
21:05, 23 Июня 2020
фото: © pixabay.com
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Средняя зарплата в России должна вырасти на десять тысяч рублей к 2023 году.

Это следует из проекта основных характеристик бюджета Фонда социального страхования, пишет издание "РИА Новости".

Согласно документу, при расчете учитывался ряд показателей, в том числе номинальная среднемесячная зарплата на одного работника. В 2019 году ее размер составлял 47 867 рублей, в 2020-м – 47 531 рубль, в 2021-м она увеличится до 51 066 рублей, в 2022-м – до 54 131 рубля, в 2023-м – до 57 675 рублей.

Доход Фонда социального страхования в следующем году составит 789,73 миллиарда рублей, в 2022-м – 892,82 миллиарда, в 2023-м – 955,14 миллиарда. При этом расходы в 2021-2023 годах будут следующими: 832,18 миллиарда, 848,53 миллиарда и 881,23 миллиарда соответственно.

Как уточняется в документе, бюджет ФСС в 2021 году прогнозируется с дефицитом, а в 2022-2023-х – с профицитом.

Проект, подписанный замглавы Минтруда Елены Мухтияровой, направили в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

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Комментарии

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бюджет
2020-06-23 21:20:41
Обещали 2700 баксов!!!
кир
2020-06-23 21:53:21
бюджет, зачем тебе баксы? Придет корона и неизвестно как всё случится. Жить надо теперь и не на баксы, а на рубли.
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