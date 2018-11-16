В России пересмотрят потребительскую корзину

По словам вице-премьера Голиковой, планируется улучшить качество минимального набора продуктов и приблизить его к "рациональным нормам здорового питания".

Пересмотр состава потребительской корзины запланирован на 2021 год, пишет "ТАСС".

"Потребительскую корзину намечается пересмотреть с 2021 года. Планируется улучшить качество минимального набора продуктов, чтобы приблизить его к рациональным нормам здорового питания", – заявила Голикова.

В частности, планируется увеличить объемы мяса, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов. Но при этом будут снижены объемы хлебных продуктов, картофеля, маргарина и других жиров, сообщила вице-премьер.

Голикова добавила, что потребительские корзины будут пересмотрены во всех регионах РФ.