В России пересмотрят потребительскую корзину

Новости по теме
Загрузка...
По словам вице-премьера Голиковой, планируется улучшить качество минимального набора продуктов и приблизить его к "рациональным нормам здорового питания".
Пересмотр состава потребительской корзины запланирован на 2021 год, пишет "ТАСС".
"Потребительскую корзину намечается пересмотреть с 2021 года. Планируется улучшить качество минимального набора продуктов, чтобы приблизить его к рациональным нормам здорового питания", – заявила Голикова.
В частности, планируется увеличить объемы мяса, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов. Но при этом будут снижены объемы хлебных продуктов, картофеля, маргарина и других жиров, сообщила вице-премьер.
Голикова добавила, что потребительские корзины будут пересмотрены во всех регионах РФ.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
15.11.2018, 21:30
13.11.2018, 15:13
14.11.2018, 10:10
13.11.2018, 09:00
10.11.2018, 10:20
13.11.2018, 08:05
Аналитика
Сегодня 14:47
Капитал
В экономической системе Карелии утверждаются фонды, будущая эффективность которых вызывает сомнения у экспертов.
Сегодня 14:04
13.11.2018 09:00
12.11.2018 16:48
Чтиво
15.11.2018 15:24
Личное мнение
Карельские чиновники решили отметить главный государственный праздник республики через два с половиной месяца.
14.11.2018 09:33
13.11.2018 12:22
02.11.2018 12:04
Медиа
Сегодня 15:08
Опрос
Почему реконструированный в Петрозаводске садик оказался опасным?
Комментарии