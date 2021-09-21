В России пятый день подряд обновляется рекорд числа умерших от коронавируса

За минувшие сутки от COVID-19 в России скончались 886 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 25 219 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 138 (8,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 560 767 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 710 574.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 17 852 человека.

За сутки был зарегистрировано 886 летальных исходов — это очередной рекордный показатель с начала пандемии. Число смертей от коронавируса, таким образом, увеличилось до 209 028.

Напомним, за сутки в Карелии зарегистрировано 249 новых случаев коронавируса и три летальных исхода от коронавируса.