В России побит очередной рекорд по числу инфицированных коронавирусом за сутки - 21 798 человек

О ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России рассказали в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 21 798 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

Всего инфицированных коронавирусом 1 796 132.



Выздоровели за время пандемии 1 335 141 человек, за сутки выписано по выздоровлению 10 722 человека.



Летальных случаев за все время: 30 793, за последние 24 часа скончались 256 больных коронавирусом.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 65,2 млн тестов на коронавирус, за сутки - 526 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 9 ноября остается 425 117 человека.



