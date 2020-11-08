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В России побит очередной рекорд по числу инфицированных коронавирусом за сутки - 21 798 человек

Новости. Общество
11:05, 09 Ноября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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О ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России рассказали в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 21 798 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

Всего инфицированных коронавирусом 1 796 132.

Выздоровели за время пандемии 1 335 141 человек, за сутки выписано по выздоровлению 10 722 человека.

Летальных случаев за все время: 30 793, за последние 24 часа скончались 256 больных коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 65,2 млн тестов на коронавирус, за сутки - 526 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 9 ноября остается 425 117 человека.

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Комментарии

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zanoza
2020-11-09 12:25:03
Ну так почему же не быть "рекордам", все условия для этого созданы.
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