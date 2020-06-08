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В России подешевели билеты на перелеты внутри страны

Новости. Общество
20:40, 08 Июня 2020
фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив
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В России наблюдается массовое снижение тарифов на полеты на самолете.

"Тарифы авиакомпаний на май и июнь значительно ниже, чем в аналогичный период прошлого года", – подчеркнул вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Снижаются цены на авиаперевозки при помощи акций и промотарифов, пишет "Московский комсомолец". Растут продажи билетов по внутренним направлениям. В апреле рост составил 10-12%, в мае – 17% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. Однако в мае этого года средняя загрузка на рейсах по стране составила всего 33-36%.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать возобновление международного сообщения России с зарубежными странами. Как ранее сообщалось, речь может идти об открытии авиасообщения с 15 странами СНГ с 15 июля. Также Мишустин подчеркнул, что Россия готова к открытию туристического сезона.

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