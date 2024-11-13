В России подорожают импортные стройматериалы

В будущем году ожидается рост цен на иностранные стройматериалы на 10-15%.

Импортные строительные материалы в России могут вырасти в розничной стоимости на 10-15% в 2025 году по сравнению с предыдущим, текущим годом, сообщает Общественная служба новостей.

Однако позиции эконом-класса зафиксируются в цене. Импорт прибавит в цене до 15% по причине усложнения логистики и проведения платежей, рассказал один из экспертов.

«Цены на строительные материалы эконом-класса зафиксируются, так как тут минимально влияет фактор импортозамещения», –цитирует издание Максима Лазовского, владельца строительной компании.

Дальнейшее удорожание премиальных материалов неизбежно в связи с тем, что ставку ЦБ РФ не планирует снижать. Так считает основатель другой строительной компании Вячеслав Котлов. «Это значит, что на поставщиков-провайдеров в РФ ляжет дополнительная финансовая нагрузка. Я ожидаю индексации не менее 10% в среднем за 2025 год», — рассказал эксперт.