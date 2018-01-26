В России появится финское мороженое со вкусом хлеба

Финский производитель Valio начнет продавать мороженое в феврале.

Новинка будет представлена на российском рынке в четырех вкусах: "Клубника-базилик", "Карамель", "Макиато" и "Черника с крошкой ржаного хлеба", рассказывает fontanka.fi. Продукт будет продаваться в семейной упаковке объемом 480 мл.

Мороженное Valio производится на заводе компании в Оулу из финского молока, которое поступает с собственных молочных ферм финского концерна. Джемы и сиропы для наполнителей производятся на заводе Valio в Сейняйоки. Помимо российского рынка оно также будет представлено в Швеции и в Финляндии.

"Мороженое - один из традиционно любимых россиянами десертов, и мы видим потенциал для роста в этой категории. По оценкам компании более 50% населения страны регулярно покупает этот продукт", - отметил Кари Финска, генеральный директор ООО "Валио".

В Valio подчеркивают, что мороженое не попадает под продуктовое эмбарго, которое ввела Россия в 2014 году. Сейчас Valio экспортирует из Финляндии безлактозное молоко Valio Eila, детские молочные смеси Valio Baby, а также некоторый немолочную продукцию (кисели, соки, морсы, глёги, воду).