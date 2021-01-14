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В России появится комбинированная вакцина от гриппа и коронавируса

Новости. Общество
21:05, 14 Января 2021
фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Комбинированная вакцина, защищающая сразу от гриппа и коронавируса, может появиться к концу следующего года.

 

Об этом РИА Новости рассказал директор Национального центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам ученого, технология создания подобных профилактических препаратов уже отработана: сейчас ее начинают адаптировать под различные варианты вируса гриппа и возбудителя COVID-19.

"Мы сейчас на тех штаммах, которые у нас есть, все отрабатываем, а потом планируем подключить актуальные штаммы. <...> Клинические испытания мы начнем все же в начале следующего года", — уточнил Гинцбург.

О создании объединенной вакцины, обеспечивающей защиту сразу от коронавируса SARS-CoV-2 и гриппа, ранее также сообщил генеральный директор Государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов. В начале ноября стартовали ее испытания на животных, которые показали эффективность препарата.

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