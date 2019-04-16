В России появится мобильное приложение для контроля за качеством продуктов

Государственный информационный ресурс по защите прав потребителей будет расширен, в частности, будет создано мобильное приложение для контроля потребителей за качеством продуктов питания.

По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, предположительно, приложение будет работать по следующему принципу: потребитель сможет навести камеру своего смартфона на штрих-код продукта и получить его полную оценку и соответствующие рекомендации.

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