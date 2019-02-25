В России появится первый экскурсионный космодром

В России построят первый частный космодром для суборбитальных полетов. Ожидается, что стоимость входного билета на космический аттракцион составит $200–250 тысяч, а подготовка туриста к полету займет около трех дней.

В России построят первый частный космодром для суборбитальных полетов. Пусковая площадка на участке размером 2,5 на 2 км будет оснащена двумя стартовыми столами. В первую очередь новый космодром будет использоваться для запуска многоразовых туристических кораблей.

Стоимость проекта 40 млн долларов США. Космодром планируется разместить на территории Нижегородской области или Республики Татарстан, пишут "Известия".

Центральным объектом космодрома станет крупный технический комплекс, где будет осуществляться окончательная сборка ракеты, ее тестирование и межполетное обслуживание. Львиную долю комплекса займет ровная круговая площадка для приземления спускаемых капсул.

Стоимость проекта оценивается в $40 млн. При этом все затраты на строительство будут обеспечены основным инвестором "КосмоКурса", имя которого в компании не раскрывают.

Ожидается, что стоимость входного билета на космический аттракцион составит $200–250 тысяч, а подготовка туриста к полету займет около трех дней.

Первый полет корабля с пассажирами на борту запланирован на 2025 год, а первый экспериментальный – на 2023 год. При наличии высокого спроса на услугу к 2030 году ежегодное количество туристов может достигнуть 700 человек.