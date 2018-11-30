В России появятся беспилотные автомобили

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Первые беспилотные автомобили начнут испытания на дорогах общего пользования в марте - апреле 2019 года.
"С 1 декабря начинается прием заявок на тестирование высокоавтоматизированных (беспилотных) транспортных средств. После подачи заявок проводится анализ заявок (...) и транспортные средства будут выпускаться на дороги. По нашим оценкам, такие процедуры могут занимать порядка трех-четырех месяцев", – сказал соруководитель рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты НТИ "Автонет" Александр Гурко.
Гурко уточнил, что первые беспилотники появятся на дорогах общего пользования Москвы и Татарстана в марте-апреле 2019 года.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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