Реклама
Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09
ЦИК Карелии признала выборы состоявшимися и результаты – действительными
21.09.2021 16:49

В России появятся кафедры по расследованию киберпреступлений

Новости. Общество
21:30, 30 Сентября 2021
фото: © shutterstock.com/Elnur

Новости партнеров

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил создать на базе академий СК кафедры по расследованию киберпреступлений.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать на базе ведомственных академий кафедры по расследованию киберпреступлений. Об этом сообщает РИА Новости.

«В связи с высокой цифровизацией общества и ростом киберпреступлений председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать на базе Санкт-Петербургской и Московской академий СК России специализированные подразделения — „Кафедры информационных технологий и организации расследований киберпреступлений“, — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что злоумышленники используют цифровизацию для незаконного заработка, а их жертвами становятся простые граждане, в том числе и пенсионеры. Именно этим обусловлено создание специализированных кафедр.

Обе академии уже приступили к подбору преподавательского состава, обновлению образовательных программ, а также к созданию учебно-практических полигонов. В рамках обучения специалисты в области IT-технологий будут готовить студентов для работы именно в области расследования преступлений, совершенных с помощью новейших технологий.

„В академиях также приступили к разработке новых курсов учебных дисциплин для будущих следователей: ‚Основы кибербезопасности‘; ‚Использование информационных технологий при исследовании цифровых следов‘, — добавили в СК.

Кроме того, подготовлено учебное пособие ‚Раскрытие и расследование преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации‘, которое используется в образовательном процессе.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.09.2021, 10:54
Женщина ползала по дороге, после того как ее сбил автомобиль в Петрозаводске
27.09.2021, 15:58
В коррупционной истории по делу Боднарчука оказались замешаны крупные бизнесмены, чиновники мэрии Петрозаводска и политики
24.09.2021, 17:10
В Карелии женщина сбросила знакомую с балкона пятого этажа
28.09.2021, 11:01
Семья с маленькими детьми погибла в страшном ДТП по дороге из Петрозаводска в Санкт-Петербург
24.09.2021, 13:12
Выборы в Карелии: главные цифры и политические итоги
24.09.2021, 11:36
В Карелию идет бабье лето

Чтиво

Сегодня 15:27
Без политики
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке»
Сельские активисты из Ведлозера выпускают газету для жителей старинных карельских деревень.
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
Счастливая семерка карельской здравницы «Кивач»
28.09.2021 10:22
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»