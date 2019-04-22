В России появятся уменьшенные дорожные знаки

Новый национальный ГОСТ начнет действовать с 1 мая.

ГИБДД посчитала удачным эксперимент, в ходе которого на улицах устанавливались уменьшенные знаки. Решение принято после экспериментов в Москве, Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде. На улицах этих городов были установлены знаки, размер которых почти вдвое меньше существующих.

Для внедрения нового формата разработан ГОСТ, который подразумевает знаки двух размеров, пишет "КоммерсантЪ".

"Было предложение провести эксперимент по уменьшению этих знаков и приведению к размерам, которые приняты за рубежом. Где-то в полтора раза их можно уменьшить. То есть если стандартный знак 70 см, то в Москве пошли на эксперименты и сделали два размера: 50 см и 40. Практика показала, что никаких жалоб, проблем не возникает. Люди воспринимают этот знак нормально. За счет этого убрался визуальный мусор, и за счет этого водители стали гораздо лучше воспринимать эти дорожные знаки", – рассказал руководитель проекта Probok.net Александр Шумский.

Новый ГОСТ также предусматривает введение указателей "Выделенная полоса трамвая", "Диагональный пешеходный переход", а также совмещенные знаки ("Платная парковка", "Парковка для инвалидов").

Документ остается добровольным к применению.