Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
20:40, 22 Апреля 2019
фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк

В России появятся уменьшенные дорожные знаки

Загрузка...

Новый национальный ГОСТ начнет действовать с 1 мая.

ГИБДД посчитала удачным эксперимент, в ходе которого на улицах устанавливались уменьшенные знаки. Решение принято после экспериментов в Москве, Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде. На улицах этих городов были установлены знаки, размер которых почти вдвое меньше существующих.

Для внедрения нового формата разработан ГОСТ, который подразумевает знаки двух размеров, пишет "КоммерсантЪ".

"Было предложение провести эксперимент по уменьшению этих знаков и приведению к размерам, которые приняты за рубежом. Где-то в полтора раза их можно уменьшить. То есть если стандартный знак 70 см, то в Москве пошли на эксперименты и сделали два размера: 50 см и 40. Практика показала, что никаких жалоб, проблем не возникает. Люди воспринимают этот знак нормально. За счет этого убрался визуальный мусор, и за счет этого водители стали гораздо лучше воспринимать эти дорожные знаки", – рассказал руководитель проекта Probok.net Александр Шумский.

Новый ГОСТ также предусматривает введение указателей "Выделенная полоса трамвая", "Диагональный пешеходный переход", а также совмещенные знаки ("Платная парковка", "Парковка для инвалидов").

Документ остается добровольным к применению.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ленчик Огородникова
2019-04-22 21:36:13
А штрафы за несоблюдение требований такого знака уменьшатся пропорционально? Или штурмана с позорной трубой теперь в машине возить, чтобы эти знаки различал?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2019, 14:08
Юля вернулась
18.04.2019, 21:30
Обнаженный муж Наташи Королевой сделал селфи в ванной
16.04.2019, 19:10
Внешний вид Кудрявцевой привел поклонников в недоумение
16.04.2019, 11:39
Экс-министр спорта Карелии задержан в Петрозаводске
15.04.2019, 11:59
Соседи показывают настоящую драму
21.04.2019, 14:40
На трассе "Сортавала" в ДТП выжил только четырехлетний ребенок

Аналитика

Сегодня 14:25
Капитал
Что скрывают "Марциальные воды"?
Ревизионная комиссия обнаружила в ООО "Санаторий "Марциальные воды" финансовые нарушения. Отчет предполагается направить в правоохранительные органы.
На что пойдут дополнительные доходы Карелии?
Сегодня 10:56
Шанс для оппозиции
Сегодня 09:47
Вспоминая Худилайнена 11
18.04.2019 15:39
Заложники "форелевого бума" 1
18.04.2019 15:08
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:28
Без политики
Образцовое предприятие стремится к штурму новых вершин
Председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин оценил успехи АО "ПКС-Водоканал" в управлении, модернизации, строительстве объектов коммунальной инфраструктуры.
Бабье царство у помойки 5
18.04.2019 14:10
Юля вернулась
15.04.2019 14:08
Соседи показывают настоящую драму 17
15.04.2019 11:59
архив чтиво

Медиа

Фестиваль по чирлидингу в Петрозаводске
20.04.2019 13:36
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»