В России предлагают ввести новый порядок раздела имущества при разводе

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В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий раздел всего имущества супругов в рамках одного судебного процесса.
Депутаты Павел Крашенинников и Тамара Плетнева внесли в Госдуму законопроект о закреплении в Семейном кодексе понятия общего имущества супругов, которое предусматривает его раздел в случае развода в рамках одного судебного разбирательства.
Как пояснил Крашенинников, сегодня имущество супругов "рассматривается не как цельный имущественный комплекс, включающий вещи, имущественные права и общие долги супругов, а как набор отдельных объектов". "В результате судами многократно рассматриваются споры о разделе имущества одних и тех же супругов", - добавил он.
О других новшествах в документе читайте на сайте "Вести Карелии".
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