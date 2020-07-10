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В России предложили изменить размер автомобильных штрафов

Новости. Общество
12:48, 11 Июля 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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В Общероссийском народном фронте предложили увеличить размер некоторых штрафов для водителей.

По мнению авторов инициативы, наказание за проезд на красный свет должно оцениваться не в тысячу, а в пять тысяч рублей. Такую же сумму эксперты рекомендовали взимать за установку заведомо подложных номеров. Сейчас это правонарушение "стоит" две тысячи. Об этом рассказал руководитель рабочей группы "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.

"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.

Как представители организации оценили штрафы за превышение скорости, читайте на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-07-11 14:57:02
Ссаныч, зачем ко мне обращаешься ? Я не депутат, чтобы решать твои проблемы
Беня
2020-07-11 14:42:41
Сёння, по дороге на дачу пришлось экстренно лезть на обочину, потому шо одному недоноску приспичило лезть в групповой обгон на слепом повороте. Мало штрафы поднимать, анализ на хроническую алкашку тоже мало, надо томограмму мозга делать, потому шо выползание на встречку на повороте через свеженарисованную сплошную, которая сверкает даже в боковое зрение, говорит о том шо гоминид, сидящий за баранкой не способен к оценке обстановки даже при наличии очевидных признаков опасности. На мой возмущенный взгряд это морфология мозга, гидроцефалия единственно полушария, родовая травма, сифилиз мозга, альцгеймер на всю голову как у Байдена или еще шото. Таких, ёпрст, нало ловить и тащить к доктору!!! А если доктор отпустит, ШТРАФОВАТЬ НЕЩАДНО, по самые гланды!
кир
2020-07-11 14:41:59
Поддерживаю увеличение штрафов во всей гражданской жизни. "А ты не воруй"(с) и веди себя прилично. Леопольд просто либеральную тупость показывает.
новый
2020-07-11 14:27:21
Штрафовать нещадно кредитокастрюльщиков. Особенно за парковку на газонах. Быдлятина на газонах паркуется, а потом в интернетиках возмущается кровавым режимом и полицейским государством. Собачатников с ихними блохастыми животными тоже касается. Выйдут из подъезда, и давай сразу у порога говно собачачье наваливать килограммами.
Саныч
2020-07-11 14:46:37
новый, ты в ударе. Про собачников понравилось - на тебя похоже. Ты, как зайдешь на Столицу - начинаешь неуёмно гадить.
родитель
2020-07-11 13:24:25
Просто очередной пункт в обширной программе государства для пополнения выпадающих доходов бюджета. Такие пункты будут сыпаться теперь на граждан ежедневно. Утилизационный сбор на оружие, массовая замена прав, штрафы для водителей. теперь деноминация... Не остановятся, пока не выжмут из любимых граждан всё до соплей.
Leopol'd
2020-07-11 13:20:34
Статистика показывает, что все увеличения дают лишь краткосрочное снижение показателей. Но как только правительство видит упадок поступлений (или просто денег хотят), появляются "инициативы" из народа. Вот и сейчас, всю весну транспорт простаивал, денег со штрафов мало, пора повышать.
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