В России предложили серьезно сократить расходы бюджета по госпрограммам

Минфин предложил сократить расходы бюджета по госпрограммам на 1,6 триллиона рублей.

Больше всего расходов планируется снять, в частности, с государственной программы «Развитие транспортной системы», отмечает газета «Ведомости»

Как сообщили в агентстве ТАСС, Министерство финансов РФ предложило сократить более 1,6 триллиона рублей расходов из бюджета по госпрограммам в 2023–2025 годах. Об этом в воскресенье пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы Минфина.

Минфин предложил уменьшить траты из бюджета, направленные на реализацию госпрограмм, на 557 миллиардов рублей в 2023 году, на 539 миллиардов рублей в 2024 году и на 534 миллиарда рублей в 2025 году.

Отмечается, что больше всего расходов планируется снять с государственных программ «Развитие транспортной системы» — 390 миллиардов рублей за период с 2023 по 2025 год, около 150 миллиардов за следующие три года с госпрограммы «Научно-технологическое развитие» и 120 миллиардов рублей с программы «Обеспечение обороноспособности страны» за тот же период.

Представитель министерства сообщил газете, что исходя из общей суммы снятых расходов куратор государственной программы должен самостоятельно определить расходы, от которых нужно отказаться. Он также добавил, что такое решение было принято с целью приоритизации расходов бюджета и концентрации оставшихся средств на наиболее важных направлениях.