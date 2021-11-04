В России предложили сообщать в прокуратуру о медработниках-антипрививочниках

Росздравнадзор предложил выявлять граждан- антипрививочников, обращая особенное внимание на медработников, принимающих участие в антипрививочной компании.

Росздравнадзор направил в территориальные органы письмо с предложением сообщать в прокуратуру сведения о гражданах, которые принимают участие в антипрививочной кампании. Об этом со ссылкой на сайт medvestnik.ru. сообщает ТАСС.

В письме Росздравнадзора, существование которого подтвердили ТАСС в ведомстве, предлагается выявлять граждан, принимающих участие в антипрививочной кампании и «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Также в письме отмечено, что о таких гражданах следует сообщать в прокуратуру и «следственные органы субъекта».

На сайте уточняется, что особое внимание служба поручила обращать на медработников, принимающих участие в антипрививочной кампании, если их деятельность имеет признаки правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьями 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу для жизни и безопасности граждан») и 207.2 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия»).

Отмечается, что после передачи информации в правоохранительные органы необходимо в течение трех дней письменно уведомить об этом Росздравнадзор.