890x80
Реклама

В России предложили сообщать в прокуратуру о медработниках-антипрививочниках

Новости. Общество
14:04, 04 Ноября 2021
фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Новости партнеров

Росздравнадзор предложил выявлять граждан- антипрививочников, обращая особенное внимание на медработников, принимающих участие в антипрививочной компании.

Росздравнадзор направил в территориальные органы письмо с предложением сообщать в прокуратуру сведения о гражданах, которые принимают участие в антипрививочной кампании. Об этом со ссылкой на сайт medvestnik.ru. сообщает ТАСС.

В письме Росздравнадзора, существование которого подтвердили ТАСС в ведомстве, предлагается выявлять граждан, принимающих участие в антипрививочной кампании и «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Также в письме отмечено, что о таких гражданах следует сообщать в прокуратуру и «следственные органы субъекта».

На сайте уточняется, что особое внимание служба поручила обращать на медработников, принимающих участие в антипрививочной кампании, если их деятельность имеет признаки правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьями 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу для жизни и безопасности граждан») и 207.2 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия»).

Отмечается, что после передачи информации в правоохранительные органы необходимо в течение трех дней письменно уведомить об этом Росздравнадзор.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
лишьбыпротив
2021-11-04 15:25:00
Не все медики полезны для общества. Это подтвердили итальянские бастовальщики.
nae
2021-11-04 14:52:29
А давайте выгоним с работы всех врачей, которые курят. Ведь это же не дело, когда Минздрав столько лет говорит, что курить вредно, в то время как столько врачей подвержены этой привычке. Которые каждодневно ставят под сомнение усилия головного министерства в укреплении здоровья населения и подают отрицательный пример своего безответственного поведения.
топка
2021-11-04 14:50:17
Бесполезное занятие в стране Советов. Вы ещё со сдачей квартирок не разобрались, а уже другое глупое дело затеяли.
Nikolay Bookoff
2021-11-04 14:43:57
Вот и диктатурка нарисовалась 37 год дело врачей....Должно быть одно мнение и оно сверху дается.
mobikk
2021-11-04 14:37:38
Еще бы вознаграждение предложили - тогда ЭТО прекрасно заработает. Даже неантипрививичников быстро перекуют в антипрививочников.
лишьбыпротив
2021-11-04 14:28:17
Це смачно. Готов даже бесплатно :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.10.2021, 18:48
Что хотят построить по новому Генплану Петрозаводска: самое важное
29.10.2021, 16:41
В Петрозаводске мужчина добежал до поезда и умер
29.10.2021, 09:07
Скандальный «Невский пассаж» в Петрозаводске сносу не подлежит
01.11.2021, 14:22
За десять лет из Карелии уехал целый город
30.10.2021, 08:40
Умерла известный в Петрозаводске врач
02.11.2021, 09:58
Власти Карелии передали инвестору землю под строительство гостиницы на площади Кирова в Петрозаводске

Аналитика

02.11.2021 12:37
Обществоведение
«Что-то красивое» и «что-то промышленное»: чего ждать от нового Генплана Петрозаводска 15
Изменения в Генеральном плане Петрозаводска предусматривают выделение множества участков для жилищной, общественно-деловой и промышленной застройки, вписанных в единую концепцию комплексного развития города.
Проценты в рост: власти подсчитают бедность и духовность населения 4
01.11.2021 14:49
Размеры антикризисных микрозаймов для предпринимателей в Карелии увеличены вдвое
01.11.2021 14:48
За десять лет из Карелии уехал целый город 12
01.11.2021 14:22
Надежда Дрейзис: «Мне нечего бояться» 17
01.11.2021 13:55
Вся аналитика

Чтиво

03.11.2021 16:24
Личное мнение
Дата из Смутного времени 4
Почему за полтора десятка лет День народного единства так не стал для многих россиян праздником.
Были лучшие, а стали худшие? 3
28.10.2021 10:55
«Я — аномалия системы» 12
22.10.2021 10:41
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»