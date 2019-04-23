В России представили вагон купе нового поколения

Подвижной состав отличается повышенным комфортом - в каждом вагоне есть душевые кабины, купе оборудованы регуляторами температуры, индивидуальными сейфами.

Генеральный директор ФПК Петр Иванов в ходе презентации отметил, что первый вагон купе нового поколения отправится в путь в октябре, пишет ТАСС.

"Планируем, что в октябре он выйдет на линию. Тверской вагоностроительный завод должен к концу августа - к сентябрю закончить сертификацию этого вагона, провести все испытания, и в октябре мы уже планируем включить его в состав нашего поезда Москва – Белгород. Первым пойдет на Белгород, остальные – по мере поступления", – сказал он журналистам.

По словам Иванова, ФПК не планирует увеличивать стоимость билета в эти вагоны.

"Мы сейчас не планируем, что стоимость билета именно на эти вагоны каким-то образом будет увеличиваться. У нас, как правило, стоимость билета зависит от спроса и предложения и глубины продаж", – отметил он.

Новый одноэтажный купейный вагон дальнего следования выполнен в виде двухвагонного сцепа. Подвижной состав отличается повышенным комфортом – в каждом вагоне есть душевые кабины, купе оборудованы регуляторами температуры, индивидуальными сейфами, персональными светильниками, холодильниками и микроволновками. Пассажирам будут доступны скоростной Wi-Fi, розетки и разъемы USB.



Кадр из репортажа телеканала "Звезда"

Заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов сообщил на презентации, что у партнеров есть планы по усовершенствованию пространства внутри вагона.

"Есть новый запрос – это использование времени пассажирами в пути. Сегодня получаем запрос от ФПК о том, чтобы организовать в вагонах какие-то специальные зоны – например, либо тренажерный зал, либо мобильный офис, либо детские", – сказал он.

В соответствии с контрактом, который ФПК заключила с Тверским вагоностроительным заводом, ТВЗ поставит 3,7 тысяч пассажирских вагонов на сумму 237 млрд рублей до 2025 года.