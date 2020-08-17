В России приступили к разработке вакцины от COVID-19 для животных

Россельхознадзор работает над вакциной от коронавируса для животных – первые тест-образцы могут появиться уже осенью.

После начала пандемии COVID-19 Россельхознадзор совместно с институтом Минобороны провел исследование и сделал тест-систему, которая позволяет выявить новую коронавирусную инфекцию у людей и животных, рассказал в интервью РБК руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

На текущий момент тест показал положительный результат у двух кошек в Москве и Тюмени, уточнил Данкверт.



"Сейчас мы работаем над созданием вакцины для животных против новой коронавирусной инфекции", – сообщил глава Россельхознадзора.



Говорить о сроках, когда вакцина будет готова, по словам Данкверта, пока рано, но первые образцы для широких производственных испытаний могут быть готовы уже к осени.

"Вакцина нужна в первую очередь для норок, потому что в Голландии и Дании на фермах из-за коронавируса уничтожили несколько миллионов куньих – они быстро передают вирус друг другу", – уточняет Данкверт.



Кроме того, он напомнил, что норки могут передавать заболевание человеку: первый случай был зафиксирован в мае в Нидерландах, где заразился человек, работавший на ферме по разведению норок.



Вакцина будет универсальной для всех восприимчивых к заболеванию животных, поясняет глава Россельхознадзора. В первую очередь она может быть востребована отечественными зверохозяйствами: в России разведением норок занимается около сотни предприятий, и нужно предусматривать потенциальные риски, говорит Данкверт. Но он не исключает, что «через какое-то время люди захотят прививать и домашних животных – например, кошек, которые заражаются новой коронавирусной инфекцией. В случае если вакцина будет пользоваться спросом, ее будут производить и для ветеринарных клиник, уточнил Данкверт, но пока нужно провести необходимые исследования безопасности и убедиться в ее эффективности.