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Машиностроительный завод продают на "Авито" за 100 млн рублей

Новости. Общество
19:10, 21 Октября 2020
фото: © "Шадринский машиностроительный завод"
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Площадь выставленного на продажу завода - 21, 9 тыс. квадратных метров.

"Шадринский машиностроительный завод" в Курганской области выставлен на продажу за 100 млн рублей, говорится в объявлении, опубликованном на "Авито", сообщили Interfax.ru.

Производственная площадь завода - 21,9 тыс. кв. м. На территории предприятия расположены сборочно-механический цех, литейный цех, административное здание и газовая котельная, ж/д тупик находится в 500 метрах от завода.

Как указывается в объявлении,  оборудование предприятия может быть использовано для производства спецтехники, нестандартного оборудования для предприятий металлургии, нефтяной, газовой и других отраслей, механической обработки металлов, металлоконструкций.

ООО ПКП "ШМЗ" специализируется на литейном производстве и механической обработке.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Валдес
2020-10-21 19:36:28
Очередной склад или магазин будет....
Zim
2020-10-21 20:13:00
Валдес, почему?
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