Машиностроительный завод продают на "Авито" за 100 млн рублей

Площадь выставленного на продажу завода - 21, 9 тыс. квадратных метров.

"Шадринский машиностроительный завод" в Курганской области выставлен на продажу за 100 млн рублей, говорится в объявлении, опубликованном на "Авито", сообщили Interfax.ru.



Производственная площадь завода - 21,9 тыс. кв. м. На территории предприятия расположены сборочно-механический цех, литейный цех, административное здание и газовая котельная, ж/д тупик находится в 500 метрах от завода.



Как указывается в объявлении, оборудование предприятия может быть использовано для производства спецтехники, нестандартного оборудования для предприятий металлургии, нефтяной, газовой и других отраслей, механической обработки металлов, металлоконструкций.



ООО ПКП "ШМЗ" специализируется на литейном производстве и механической обработке.