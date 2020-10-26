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В России продлили беззаявительный порядок для получения субсидий на оплату ЖКХ

Новости. Общество
21:05, 26 Октября 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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Премьер-министр Михаил Мишустин уточнил, что субсидии будут пролонгироваться автоматически до 31 декабря.

Правительство приняло решение о временном продлении беззаявительного порядка получения субсидий по оплате ЖКХ. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание с вице-премьерами, пишет ТАСС.

"Правительство продлевает временный порядок предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг до конца года, соответствующее постановление правительства подписано", - сказал он.

По словам Мишустина, гражданам, у которых есть право на такую льготу, не нужно будет обращаться в органы социальной защиты, писать заявления и подтверждать свой доход. Премьер заверил, что субсидии будут пролонгироваться автоматически.

"С 1 октября по 31 декабря они станут предоставляться в том же размере, что и раньше, а уже в следующем году их пересмотрят", - сказал он. Изначально планировалось, что беззаявительный порядок будет действовать до начала октября, напомнил Мишустин.

"Но ситуация с коронавирусом остается непростой, поэтому правительство приняло решение продлить этот порядок, тем более, что среди получателей субсидий много людей старшего возраста. Им сейчас нужно особенно следить за здоровьем, принимать меры предосторожности, чтобы защитить себя от коронавируса", - пояснил глава кабинета министров.

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