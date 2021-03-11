В России продлили меры поддержки гостиниц и ресторанов, реализующих подакцизную продукцию

Предприниматели смогут рассчитывать на финансовую помощь до конца 2021 года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил до конца 2021 года меры поддержки предпринимателей, реализующих подакцизную продукцию. Как пояснили в федеральном правительстве, речь идет о гостиницах, кафе и ресторанах, которые понесли потери из-за ситуации с коронавирусом.

До этого предприниматели с лицензией на продажу алкоголя не могли рассчитывать на финансовую помощь. Однако в рамках пакета мер поддержки бизнеса правительство РФ еще летом 2020 года отменило это ограничение.