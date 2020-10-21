В России продлят программу льготной ипотеки до июля 2021 года

Программа льготного ипотечного кредитования по ставке 6,5% была рассчитана до ноября.

Правительство РФ продлит действие программы льготного ипотечного кредитования по ставке 6,5% до 1 июля 2021 года. Об этом объявил российский премьер Михаил Мишустин на заседании кабинета министров страны 22 октября.

Глава федерального правительства напомнил, что изначально программа льготной ипотеки была рассчитана до 1 ноября и "хорошо себя зарекомендовала". "Многие семьи воспользовались этой программой. Помогла она поддержать и строительную отрасль", - сказал Мишустин.