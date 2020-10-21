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В России продлят программу льготной ипотеки до июля 2021 года

Новости. Экономика
21:05, 22 Октября 2020
фото: правительство.рф
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Программа льготного ипотечного кредитования по ставке 6,5% была рассчитана до ноября.

Правительство РФ продлит действие программы льготного ипотечного кредитования по ставке 6,5% до 1 июля 2021 года. Об этом объявил российский премьер Михаил Мишустин на заседании кабинета министров страны 22 октября.

Глава федерального правительства напомнил, что изначально программа льготной ипотеки была рассчитана до 1 ноября и "хорошо себя зарекомендовала". "Многие семьи воспользовались этой программой. Помогла она поддержать и строительную отрасль", - сказал Мишустин. 

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