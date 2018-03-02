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Новости. Экономика
10:04, 02 Марта 2018

В России продолжается блокировка букмекерских контор, принимающих ставки на спортивные события

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Причиной этому является ужесточение требований Роскомнадзора к контенту, предоставляемому интернет-провайдерами.

Как в данной ситуации вести себя пользователям, которые не готовы отказываться от развлечений? Букмекерская контора Мостбет отвечает на наиболее часто встречающиеся вопросы.

  • Как попасть на сайт заблокированной букмекерской конторы? Вы можете воспользоваться vpn-соединением либо найти незаблокированное зеркало сайта.

  • Можно ли делать ставки в конторе, которая заблокирована? Да, при этом пользователь не нарушает никаких законов. Однако следует отдавать себе отчет в том, что при возникновении спорных ситуаций (при выплате выигрыша, начислении процентов и бонусов) пользователь не сможет прибегнуть к российской юрисдикции и будет решать все проблемы самостоятельно.

  • Каковы перспективы игорного бизнеса в России? Данный вопрос сейчас рассматривается на уровне государственного законодательства. Вполне вероятно, что игорный бизнес будет объединен в саморегулирующиеся организации, которые обяжут платить налоги. Налогообложению подвергнется и выигрыш обычных пользователей. Другой важный аспект рассматриваемого в Госдуме закона – возможность легализации анонимных ставок, что существенно расширит круг пользователей и увеличит оборот денежных средств.

Актуальные проекты законов и решений в сфере онлайн-беттинга:

  • В настоящее время рассматривается законодательная инициатива Минфина, запрещающая букмекерам принимать ставки на общественно-политические события в России: прежде всего, речь идет об итогах референдумов и выборов.

  • Компания MasterCard готовит решение о включении России в список стран, для которых разрешено произведение транзакций по выигрышам. Это не только упростит вывод выигрышей, но и поможет налоговикам вычислять нелегальные финансовые потоки. Предполагается, что тестирование будет проводиться в Mostbet и нескольких других крупных конторах.

  • На государственном уровне проходит рассмотрение отделение спортивных ставок и азартных игр в казино. Дифференциация позволит букмекерским конторам получить в России приоритетные условия функционирования и льготы при налогообложении.

В целом будущее российского беттинга выглядит достаточно радужным. В 2018 году ожидается стабилизация государственного законодательства в этой сфере.

Источник: bukmekerskie-prognozy.ru.

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