В России продолжается блокировка букмекерских контор, принимающих ставки на спортивные события

Причиной этому является ужесточение требований Роскомнадзора к контенту, предоставляемому интернет-провайдерами.

Как в данной ситуации вести себя пользователям, которые не готовы отказываться от развлечений? Букмекерская контора Мостбет отвечает на наиболее часто встречающиеся вопросы.

Как попасть на сайт заблокированной букмекерской конторы? Вы можете воспользоваться vpn-соединением либо найти незаблокированное зеркало сайта.

Можно ли делать ставки в конторе, которая заблокирована? Да, при этом пользователь не нарушает никаких законов. Однако следует отдавать себе отчет в том, что при возникновении спорных ситуаций (при выплате выигрыша, начислении процентов и бонусов) пользователь не сможет прибегнуть к российской юрисдикции и будет решать все проблемы самостоятельно.

Каковы перспективы игорного бизнеса в России? Данный вопрос сейчас рассматривается на уровне государственного законодательства. Вполне вероятно, что игорный бизнес будет объединен в саморегулирующиеся организации, которые обяжут платить налоги. Налогообложению подвергнется и выигрыш обычных пользователей. Другой важный аспект рассматриваемого в Госдуме закона – возможность легализации анонимных ставок, что существенно расширит круг пользователей и увеличит оборот денежных средств.

Актуальные проекты законов и решений в сфере онлайн-беттинга:

В настоящее время рассматривается законодательная инициатива Минфина, запрещающая букмекерам принимать ставки на общественно-политические события в России: прежде всего, речь идет об итогах референдумов и выборов.

Компания MasterCard готовит решение о включении России в список стран, для которых разрешено произведение транзакций по выигрышам. Это не только упростит вывод выигрышей, но и поможет налоговикам вычислять нелегальные финансовые потоки. Предполагается, что тестирование будет проводиться в Mostbet и нескольких других крупных конторах.

На государственном уровне проходит рассмотрение отделение спортивных ставок и азартных игр в казино. Дифференциация позволит букмекерским конторам получить в России приоритетные условия функционирования и льготы при налогообложении.

В целом будущее российского беттинга выглядит достаточно радужным. В 2018 году ожидается стабилизация государственного законодательства в этой сфере.

Источник: bukmekerskie-prognozy.ru.

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