В России пройдет антикризисный день молодежи

В это воскресенье можно будет не только «отметить молодость», но и максимально полезно провести время.

26 июня Россия отметит день молодежи. В разных точках страны пройдут масштабные фестивали — и это будут не только шоу и развлекательные программы, но и образовательные площадки, лекции топовых экспертов, паблик-токи и дискуссии.

Например, в Мурманске запланированы спикер-сессии от преподавателей московского института имени Плеханова, творческие мастер-классы, а самые активные смогут сыграть в саамский футбол. В Калининграде — кибертурнир и ярмарка волонтерских проектов. А во Владивостоке — научные битвы и деловые игры. Для участия в фестивалях нужно зарегистрироваться на сайте день молодёжи2022.рф и получить бесплатный электронный билет.

«Можно будет не только „отметить молодость“, но и максимально полезно провести время: узнать о стажировках от партнёрских компаний, поучаствовать в волонтёрских миссиях, раскрыть свой творческий потенциал и многое другое. Время кризиса — это всегда время возможностей и на Дне молодёжи таких возможностей будет огромное количество», — сказала руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

Масштабные праздники состоятся в 10 регионах: в Москве, Калининграде, Казани, Владивостоке, Махачкале, Нижнем Новгороде, Мурманске, Красноярске, Екатеринбурге и на мысе Тарханкут в Крыму. Столица Карелии в этот список, к сожалению, не попала, но увидеть самые яркие моменты можно будет в трансляции онлайн-марафона в официальном сообществе Росмолодёжи ВКонтакте . Трансляция будет вестись из всех точек проведения фестивалей.

Ярким завершением фестивалей ко Дню молодёжи станут выступления известных артистов. Среди хедлайнеров мероприятий — Клава Кока, Niletto, LʼOne, Bahh Tee, Мари Краймбрери, МОТ, Ваня Дмитриенко и другие.