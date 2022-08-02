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В России растет смертность из-за ковида

Новости. Общество
14:30, 14 Августа 2022
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Смертность в России из-за ковида достигла максимума за последние семь недель.

Число выявленных за неделю случаев заражения коронавирусом в России превысило 160 тыс., что является максимальным значением с конца марта, следует в воскресенье из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

С 8 по 14 августа штаб сообщил о 169 259 заболевших, что на 52,5% превысило показатель предыдущих семи дней.

Заболеваемость в России растет семь недель подряд, а коэффициент распространения инфекции уже пять недель держится выше единицы, что свидетельствует о нарастании эпидемического процесса.

Смертность из-за ковида также растет, но не так быстро, как заболеваемость. За семь дней штаб зафиксировал 384 летальных исхода против 308 за предыдущий аналогичный период, это максимум за последние семь недель.

Госпитализация на этой неделе потребовалась 16 187 заболевшим, что на 31,6% больше, чем за прошлый аналогичный период.

Ранее глава Минздрава Карелии рассказывал о приближении нового типа коронавируса под названием «Ниндзя», который имеет эффект отложенной смертности.

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