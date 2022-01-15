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В России растет суточное число заражений коронавирусом

Новости. Общество
12:36, 16 Января 2022
фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

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За последние сутки в России выявлено 29 230 случаев COVID-19, а в минувшую субботу, 15 января, 27 179 заражений, сообщили в оперштабе РФ.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 10 803 534 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 9 858 615.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписан 22 731 человек.

По данным на 16 января, за сутки в России подтверждено 686 летальных исхода от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 321 320 пациентов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 16 января остается 909 792 человека.

Напомним, за прошедшие сутки в республике выявлены 183 инфицированных, выздоровел 241, зарегистрировано 4 смерти от ковида.

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