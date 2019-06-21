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Новости. Общество
20:40, 21 Июня 2019
фото: pixabay

В России рекордно растёт мобильный интернет-трафик

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Мобильный интернет в России бьет рекорды.

Только в I квартале 2019 года пользователи скачали и передали более 3,3 млрд Гб. Это почти столько же, сколько за весь 2016 год. Бум мобильного интернета связывают с ростом числа пользователей смартфонов. Ведь теперь месенджерами и соцсетями пользуются даже прабабушки, пишут "Известия".

По темпам роста мобильный интернет значительно опережает фиксированный, сказал гендиректор "ТМТ Консалтинг" Константин Анкилов. Как следует из материалов Минкомсвязи, за год трафик проводных провайдеров вырос всего на 14,5%, но его потребление российскими абонентами пока значительно больше –– в I квартале этого года оно составило 11,1 млрд Гб (мобильного — 3,3 млрд Гб).

При этом динамика потребления мобильного интернета противоположна динамике спроса на сотовую голосовую связь, следует из материалов министерства. За год продолжительность общения по мобильным телефонам в России (имеется в виду традиционное коммутируемое соединение, без учета сервисов вроде WhatsApp или Skype) сократилась почти на 3% – в январе–марте этого года россияне проговорили 108,5 млрд минут.

Увеличению мобильного трафика способствуют его "утяжеление" в связи с повышением качества видео, продолжающийся рост проникновения смартфонов, безлимитные тарифы, развитие интернета вещей, облачных сервисов и так далее, считает представитель МТС Алексей Меркутов. Трафик, например, в Москве увеличится как минимум в четыре раза к 2025 году и будет ежегодно расти в разы в сети 5G, прогнозирует он. Чтобы все актуальные сервисы были доступны пользователям в полном объеме, в ближайшие годы будет необходима полноформатная сеть пятого поколения, резюмирует он.

 

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Комментарии

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кир
2019-06-21 20:52:18
Завороженных на улице ещё больше станет. :)
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