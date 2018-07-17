В России резко подорожали иномарки

Цены на новые автомобили резко выросли за последний месяц у 22 автопроизводителей, представленных на российском рынке.

Это следует из мониторинга аналитического агентства "Автостат" за период с 16 июня по 15 июля.

Geely подняла цены на модель Atlas на 20 тыс. руб., а дилеры Lexus — на модели семейства NX на 51-74 тыс. руб.

Группа PSA предложила модели Peugeot 2008, 3008 и 5008 по новым ценам, которые выше на 26-40 тыс. руб. в зависимости от модели и комплектации.

Skoda повысила цены на модель Kodiaq на сумму до 50 тыс. руб.

BMW подняла цены на почти все модели на 40-140 тыс. руб.

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