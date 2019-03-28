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Новости. Общество
21:05, 28 Марта 2019
фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив

В России резко выросли цены на авиабилеты

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Цены на авиабилеты в экономклассе выросли на 7,5 процента с начала 2019 года.

Рост цен на билеты в экономклассе за два месяца 2019 года составил 7,5% – темпы втрое выше, чем за весь 2018 год. Это происходит из-за выросших расходов авиакомпаний на топливо, аэропортовое и аэронавигационное обслуживание, говорится в письме Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) вице-премьеру Максиму Акимову, пишет "КоммерсантЪ".

Для сдерживания дальнейшего роста АЭВТ предлагает принять комплекс мер по поддержке авиакомпаний. Эксперты отмечают, что государство так и не определилось со стратегией: для решения проблемы резко выросших издержек придется либо накачать отрасль субсидиями, либо смириться с удорожанием билетов.

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