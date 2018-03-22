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Новости. Общество
22:00, 22 Марта 2018

В России с апреля проиндексируют социальные пенсии

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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля.

Об этом он сообщил на заседании правительства, пишет РИА Новости.

"Мы это делаем по закону каждый год. В документе утверждается размер коэффициента, на который повышаются пенсии. Сейчас мы на эти цели направляем около 10 миллиардов рублей. Сама по себе индексация коснется приблизительно четырех миллионов человек", — сказал Медведев.

Он отметил, что будут повышены и другие выплаты, размер которых зависит от роста социальной пенсии.

Позже постановление опубликовали на сайте правительства. Согласно документу, прожиточный минимум пенсионера в целом по России за 2016 год составил 8081 рубль, за 2017 год – 8315 рублей, индекс роста – 1,029. Таким образом, коэффициент индексации социальных пенсий утверждается в размере 1,029.

Одновременно прибавку к пенсии получат военнослужащие, проходившие службу по призыву, и члены их семей, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие при радиационных или техногенных катастрофах, и члены их семей, граждане из числа работников летно-испытательного состава.

Индексация затронет 3,9 миллиона пенсионеров, в том числе 3,1 миллиона получателей социальной пенсии. Как сообщалось ранее, пенсии вырастут в среднем на 255 рублей — до 9062 рубля.

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