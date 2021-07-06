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В России с начала пандемии от коронавируса скончались более 140 тысяч человек

Новости. Общество
12:32, 07 Июля 2021
фото: © EPA-EFE/Peter Foley

После вчерашнего печального рекорда число умерших от коронавируса в стране немного снизилось, составив 725 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 23 962 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2 938 (12,3%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 5 682 634 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 121 919.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 20 067 человек.

Летальных случаев за все время: 140 041, за прошедшие сутки скончались 725 больных.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 153,2 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 473 тысячи тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 07.07.2021 остаются 987 135 человек.

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