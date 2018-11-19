В России скоро подорожает колбаса

Акциз на продукты переработки красного мяса (колбаса, сосиски и бекон) может вырасти на 30%, составив более 160 рублей на один килограмм.

Экспертный совет при правительстве РФ предложил ввести акцизы на продукты переработки красного мяса — колбасу, сосиски, бекон. Это может привести к подорожанию колбасных изделий на 30%, сообщают Известия.

Предложение о налоге, который составит порядка 160 рублей на 1 кг продукта, представлено в отзыве совета на программу "Укрепление общественного здоровья", которая входит в национальный проект "Демография".

Почему авторы инициативы хотят повысить цену на колбасу, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".