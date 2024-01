В России снизилось количество долларовых миллионеров

Аналитики сообщили о снижении числа миллионеров в России.

Численность миллионеров в России (обладателей ликвидных активов на сумму не менее $1 млн) с 2013 по 2023 год уменьшилась на 24%, сообщает РБК со ссылкой на исследование BRICS Wealth Report, подготовленном консалтинговой компанией Henley & Partners совместно с исследовательской фирмой New World Wealth.



По данным доклада, Россия занимает пятое место по числу миллионеров среди стран БРИКС, который в январе 2024 года формально расширился на такие страны, как Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Аналитики насчитали в России 68,4 тысячи миллионеров. Впереди — Бразилия (82,4 тысячи), ОАЭ (116,5 тыс.), Индия (326,4 тыс.) и Китай (862,4 тыс.).



За десятилетие количество миллионеров также сократилось в Бразилии (на 28%), ЮАР (на 20%), Египте (на 22%) и Иране (на 38%). В то же время в Китае оно выросло на 92%, в Индии — на 85%, а в ОАЭ — на 77%.



Henley & Partners и New World Wealth оценили, что в России 43 миллиардера. Больше граждан с ликвидными активами не менее $1 млрд только в Индии (120) и Китае (305).



Считается, что Россия характеризуется очень высокой концентрацией доходов и богатства в руках верхушки состоятельных лиц. По оценкам различных исследователей, верхнему 1% населения принадлежит около 20% совокупного дохода и более половины богатства страны.



Доклад фиксирует оценки численности миллионеров по состоянию на декабрь 2023 года. Учитываются только люди, которые проживают на территории соответствующих стран БРИКС.



Henley & Partners и New World Wealth считают, что в предстоящее десятилетие, до 2033 года, численность проживающих в России миллионеров увеличится на 25%, Саудовской Аравии и Индии прогнозируется рост более чем в два раза.