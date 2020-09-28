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В России создали экзоскелет, позволяющий "сидеть" стоя

Новости. Общество
23:30, 28 Сентября 2020
фото: Ростех
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Устройство "Экзостул", позволяющее рабочим, которые проводят весь рабочий день стоя, восстанавливать силы, имитируя сидение на настоящем стуле, создано в России.

Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель компании-разработчика данной технологии "Ростех-Доверенные платформы – Робототехнические комплексы" Максим Скоков.

"Один из элементов промышленного экзоскелета, который мы создали для рабочих, – так называемый "Экзостул". Это технология, позволяющая человеку "сидеть стоя". "Экзостул" фиксирует положение коленного сустава, и у человека возникает ощущение, будто он сидит на настоящем стуле", - сказал он.

Собеседник агентства подчеркнул, что идея создания этого устройства возникала в результате анализа исследований того, как в течение суток падает производительность труда рабочих, проводящих весь рабочий день, стоя за конвейером.

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