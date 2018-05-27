В России создали первый телефон с криптозащитой

Первый в России телефон с криптозащитой разработал концерн "Автоматика" в составе госкорпорации "Ростех".

Телефон "Круиз-К" предназначен для правоохранительных органов и коммерческих компаний. Он появится в открытой продаже, но стоимость аппарата пока не раскрывается, сообщают "Известия".

"Это первый аппарат с шифратором, который мы даем в свободную продажу. Он действительно необходим тем же коммерческим структурам, у которых есть своя коммерческая тайна", — отметил пресс-секретарь концерна Виталий Струговец.

Телефон позволяет вести дуплексные телефонные переговоры в двух режимах: закрытом и открытом.

Закрытый режим обеспечен криптографической защитой информации при взаимодействии с аналогичной аппаратурой. При коммуникации с обычным IP-телефоном применяется открытый режим.

Владелец такого телефона может быть "абсолютно спокоен" за свои звонки как внутри компании, так и вне, если у адресата стоит такой же аппарат IP-телефонии, добавил Струговец.