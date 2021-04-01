В России стала обязательной предустановка российских приложений на гаджеты

Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и "умные" устройства вступил в силу в четверг.

На все произведенные и продаваемые в России смартфоны и планшеты после 1 апреля должны предустанавливаться 16 отечественных приложений. Об этом сообщает EADaily.

Это связано со вступлением в силу закона об обязательной предустановке российских программ на ввозимые в страну смартфоны и другие высокотехнологичные устройства. Изначально закон должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года, но весной сроки перенесли на 1 января 2021-го из-за вызванного пандемией кризиса. Позднее вступление закона в силу перенесли на 1 апреля.

Напомним, документ был подписан президентом России ещё в декабре 2019 года. Как поясняют в Минцифры, предустановка отечественных программ и приложений на устройства является частью стратегии, направленной на импортозамещение и развитие собственных цифровых продуктов. Нововведение, по мнению чиновников, позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции российских разработок с зарубежным программным обеспечением.

Какие именно программы и на какие устройства должны быть установлены, описано в соответствующем постановлении правительства. Наибольшее количество программ должно быть предустановлено на смартфоны и планшеты: браузеры; поисковые системы; социальные сети; мессенджеры; сервисы электронной почты; картографические и навигационные сервисы; голосовые помощники; новостные агрегаторы; антивирусы; офисное ПО; аудиовизуальные сервисы; программы для онлайн-трансляций и доступа к пользовательскому контенту; приложение платежного сервиса "Мир"; облачные хранилища; приложение "Госуслуги"; "программы для доступа к ресурсам", включенным в перечень социально значимых интернет-сервисов, в том числе "для доступа к списку российских программ, быстро набирающих популярность".

Для смарт-ТВ обязательной будет предустановка браузера, поисковой системы, социальной сети и аудиовизуального сервиса. На компьютеры придётся заранее установить российские браузер, офисное ПО и антивирус.

При продаже смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров без предустановленного ПО отечественного производства на должностных лиц будет накладываться штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на организации — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.