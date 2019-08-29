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Новости. Общество
20:40, 29 Августа 2019
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

В России станут привлекать женщин на тушение лесных пожаров

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Минтруда РФ внесло изменения в Правила по охране труда в лесозаготовительном производстве и при проведении лесохозяйственных работ.

В сентябре в России вступит в силу приказ федерального министерства труда и социальной защиты, который внес изменения в Правила по охране труда в лесозаготовительном производстве и при проведении лесохозяйственных работ. Этот приказ отметил запрет на работу женщин на тушении лесных пожаров.

Как отметил на "Лесном форуме Гринпис России" известный российский лесной эксперт Алексей Ярошенко, до сих пор к тушению лесных пожаров могли допускаться только мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие физических недостатков, прошедшие предварительный медицинский осмотр и признанные годными к выполнению этой работы по состоянию здоровья. Женщины могли привлекаться только к выполнению вспомогательных работ при борьбе с лесными пожарами – бытовому обслуживанию, приготовлению пищи и несению дежурства.  

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