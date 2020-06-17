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В России стартуют испытания вакцины от коронавируса на добровольцах

Новости. Общество
20:40, 17 Июня 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Донат Сорокин
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Первые из добровольцев будут вакцинированы уже 18–19 июня, перед началом испытаний они в течение двух недель находились на обсервации.

В Москве стартовали клинические испытания двух форм вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи (НИЦЭМ), пишет РБК со ссылкой на Минздрав РФ.

В ведомстве пояснили, что в военном госпитале имени Бурденко будет испытываться жидкая вакцина, предназначенная для внутримышечного введения, а в Сеченовском университете – вакцина в виде порошка, из которого раствор для введения в мышцу будут готовить на месте. В каждом случае в испытаниях примут участие по 38 добровольцев.

"Проведена уже большая работа: две недели в пансионате Звенигорода на обсервации находятся добровольцы, которые на это время были полностью изолированы от контактов с миром, чтобы избежать возможности заражения. Двухнедельная обсервация связана с двухнедельным сроком инкубации коронавируса. В случае если при первичном скрининге у добровольца не было выявлено заболевания, то в течение этого срока оно будет обнаружено", – рассказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим Тарасов.

В Минздраве пояснили, что каждый из добровольцев был проинформирован о возможной пользе, рисках и неудобствах, сопряженных с участием в исследовании, и подписал специальный документ о своем согласии, был застрахован и прошел проверку на наличие хронических заболеваний, ВИЧ-инфекции, гепатитов и COVID-19.

"Первые из добровольцев будут вакцинированы уже 18–19 июня. После вакцинации всех добровольцев ждет пребывание в изоляции в условиях стационара в течение 28 дней", –говорится в сообщении Минздрава.

В ведомстве заверили, что врачи будут контролировать состояние здоровья участников исследования в течение всех испытаний, а также на протяжении шести месяцев после их завершения. Это необходимо в том числе для оценки иммуногенности вакцины и формирования иммунного ответа.

Тарасов отметил, что вакцина будет использоваться для здоровых людей всех возрастов, однако конкретные рекомендации по ее применению будут вынесены позднее. 

По словам Тарасова, введение вакцины в массовое производство ожидается не раньше конца года.

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