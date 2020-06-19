В России трехлетний мальчик случайно завел машину и утопил мужчину

Следственные органы начали проверку по факту гибели мужчины на озере Кенон в Чите.

Трагический случай произошел 18 июня около 19.00 на берегу канала водозабора ТЭЦ-1, расположенного на озере Кенон – там отдыхала компания из 6 человек, сообщили в Следкоме по Забайкальскому краю.

Взрослые начали собирать вещи в припаркованную на берегу машину. В это время трехлетний мальчик, сидящий на водительском сиденье, случайно завел автомашину.

В этот момент в машине помимо трехлетнего ребенка находился девятилетний мальчик и двое взрослых мужчин на заднем сиденье. Из-за большой глубины канала автомобиль почти сразу утонул. Взрослые помогли выбраться из тонущей автомашины детям, однако спасти 51-летнего мужчину не удалось.

Признаков насильственной смерти следователи не обнаружили.