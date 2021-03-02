В России упростили оформление выплат по уходу за инвалидами и пожилыми

Правительство упростило порядок оформления выплат по уходу за инвалидами и пожилыми людьми.

Постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Теперь гражданам не нужно подтверждать, что они не работают и не получают пособие по безработице или пенсию, также нет необходимости собирать справки о смене места жительства подопечного. Органы Пенсионного фонда будут получать эти данные через федеральные информационные системы.

"Ежемесячные компенсационные выплаты полагаются неработающим гражданам, которые ухаживают за инвалидами I группы, а также за престарелыми людьми, которым требуется постоянная помощь или которым исполнилось 80 лет", — напомнили в правительстве.

Выплаты могут получать как члены семьи, так и приглашенные помощники.

Период ухода учитывается в страховом стаже и влияет на размер страховой пенсии.