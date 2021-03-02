Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Шоумен предложил установить для скончавшейся экс-участницы Little Big гранитный памятник из Карелии
Сегодня 07:25
Выберите секс-символ карельского правительства (ОПРОС) 37
Сегодня 08:20
Арестовано за долги имущество "Холод Славмо" - производителя мороженого в Петрозаводске 7
Сегодня 12:43
Пандемия COVID-19 унесла жизни еще трех человек в Карелии
Сегодня 09:15
Депутат Госдумы от Карелии об Америке: "Обкакались так на весь мир, что теперь пусть заткнутся" 58
Сегодня 10:50
Предприниматель, расстрелявший человека в центре Петрозаводска, надеется на суд присяжных 9
Сегодня 11:10

В России упростили оформление выплат по уходу за инвалидами и пожилыми

Новости. Общество
21:05, 02 Марта 2021
фото: © Юлия Артюкова/ТАСС
Загрузка...

Правительство упростило порядок оформления выплат по уходу за инвалидами и пожилыми людьми.

Постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Теперь гражданам не нужно подтверждать, что они не работают и не получают пособие по безработице или пенсию, также нет необходимости собирать справки о смене места жительства подопечного. Органы Пенсионного фонда будут получать эти данные через федеральные информационные системы.

"Ежемесячные компенсационные выплаты полагаются неработающим гражданам, которые ухаживают за инвалидами I группы, а также за престарелыми людьми, которым требуется постоянная помощь или которым исполнилось 80 лет", — напомнили в правительстве.

Выплаты могут получать как члены семьи, так и приглашенные помощники.

Период ухода учитывается в страховом стаже и влияет на размер страховой пенсии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2021, 17:00
"К сожалению, придется проститься с Карелией"
27.02.2021, 14:18
Стали известны планы застройки и обустройства шести участков Петрозаводска
01.03.2021, 11:50
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
23.02.2021, 14:53
Мороз не остановил: в Петрозаводске прошла встреча жителей с депутатом Заксобрания от КПРФ Евгением Ульяновым (ФОТО)
24.02.2021, 16:50
Как в центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
01.03.2021, 13:24
Парфенчиков готов запретить жителям Карелии покупать алкоголь в праздники

Аналитика

Сегодня 15:10
Капитал
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
С помощью экспресс-анализа на антиген COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут.
Карельских министров обязали экономить
Сегодня 15:04
Что на самом деле происходит с "ТехРентом" 3
Сегодня 14:00
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
01.03.2021 11:50
"Зима не должна быть для подрядчика сюрпризом" 8
25.02.2021 16:30
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2021 09:21
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»