В России упростили процедуру получения инвалидности

Депутаты убрали необходимость для граждан с ограниченными возможностями здоровья каждый раз подтверждать свой статус бумажной справкой.

Госдума в третьем чтении приняла законопроект об упрощении предоставления соцподдержки инвалидам. Об этом сообщает РБК.

Документ ликвидирует необходимость для граждан с ограниченными возможностями здоровья каждый раз подтверждать свой статус бумажной справкой – теперь эти сведения будут доступны для уполномоченных органов в электронном федеральном реестре.

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