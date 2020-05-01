В России установлен рекорд прироста больных коронавирусом за сутки – более 9,6 тысяч человек

За последние сутки в России зафиксировано 9 623 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах.

По данным портала "СтопКоронавирус.рф", за последние сутки в России выявлено 9 623 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах, в том числе 4 488 (46,6%) без клинических проявлений болезни.



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 124 054 случая (+8,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 15 013. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1 793 человека.



За последние сутки подтверждено 57 летальных случаев с коронавирусом, за все время - 1 222.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 3,9 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 221,7 тыс. за последние сутки.



Под медицинским наблюдением остаются 214 тыс. 800 человек.



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