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В России установлен рекорд прироста больных коронавирусом за сутки – более 9,6 тысяч человек

Новости. Общество
13:05, 02 Мая 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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За последние сутки в России зафиксировано 9 623 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах.

По данным портала "СтопКоронавирус.рф", за последние сутки в России выявлено 9 623 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах, в том числе 4 488 (46,6%) без клинических проявлений болезни.  

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 124 054 случая (+8,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 15 013. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1 793 человека.

За последние сутки подтверждено 57 летальных случаев с коронавирусом, за все время - 1 222.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 3,9 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 221,7 тыс. за последние сутки.

Под медицинским наблюдением остаются 214 тыс. 800 человек.

Полная информация тут – https://стопкоронавирус.рф/news/20200502-1035.html

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