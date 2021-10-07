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В России утвердили нововведения в правилах выезда детей за рубеж

Новости. Общество
20:30, 07 Октября 2021
фото: © Владимир Гердо / ТАСС

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МВД России изменило регламент оформления выезда детей за границу.

МВД России утвердило новый порядок приема и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом информирует радио Sputnik.

Согласно приказу ведомства, теперь родители смогут указать, в какие конкретно страны детям запрещено выезжать.

Другим нововведением стала возможность определять, запрещается ли полностью выезд за рубеж до 18 лет, или ограничение действует только на определенный период. До сих пор заявители могли указать, в какие государства и на какой период разрешают ребенку выезд, но не обратное.

Кроме того, новым регламентом предусмотрен отзыв заявления. Для этого потребуется представить новый документ в территориальный орган МВД или другой орган, в который подавалось предыдущее заявление.

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