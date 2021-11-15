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В России утвердили новый размер прожиточного минимума

Новости. Общество
18:45, 21 Ноября 2021
фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

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В России в 2022 году прожиточный минимум для работающих граждан составит 13 793 рубля.

Начиная с 2022 года в России изменится размер прожиточного минимума для разных категорий граждан. Об этом стало известно из поправки к новому проекту федерального бюджета, внесенного в Госдуму российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Уточняется, что Госдума приняла поправки главы государства. Таким образом, в целом по стране утвержденная величина составит 12 654 рубля на душу населения. Согласно данным, работающим гражданам будут прежде всего выплачивать 13 793 рубля, пенсионерам — 10 882 рубля, а детям — 12 274 рубля.

19 ноября президент России внес в Госдуму поправки о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Увеличить с 2022 года прожиточный минимум на 8,6 процента он предложил 18 ноября, сообщает издание lenta.ru.

Президент указал, что к этому размеру привязаны многие социальные пособия, включая доплаты к пенсиям и выплаты семьям с детьми.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала число россиян, чьи зарплаты и социальные выплаты изменятся после повышенной индексации прожиточного минимума и повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ). По ее словам, нововведения будут касаться 16 миллионов россиян.

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Комментарии

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Ванёк
2021-11-21 20:31:12
Издеваются над людьми , совсем извести хотят .
Дед
2021-11-21 19:58:26
Пенсионерам : 10882 рубля "прожиточный" минимум!? Из них 6200 на ЖКХ и шикуй как хочешь!
Смешно и больно наблюдать очередное издевательство над людьми....уж извините...
кир
2021-11-21 20:38:19
Дед, платишь за интернет, а не за буханку хлеба. Не прибедняйся. :)
Полезный
2021-11-21 19:07:54
Для оффнутого демари достаточно. Все равно у соседей дрова тырит
Гость
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