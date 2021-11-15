В России утвердили новый размер прожиточного минимума

В России в 2022 году прожиточный минимум для работающих граждан составит 13 793 рубля.

Начиная с 2022 года в России изменится размер прожиточного минимума для разных категорий граждан. Об этом стало известно из поправки к новому проекту федерального бюджета, внесенного в Госдуму российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости.



Уточняется, что Госдума приняла поправки главы государства. Таким образом, в целом по стране утвержденная величина составит 12 654 рубля на душу населения. Согласно данным, работающим гражданам будут прежде всего выплачивать 13 793 рубля, пенсионерам — 10 882 рубля, а детям — 12 274 рубля.



19 ноября президент России внес в Госдуму поправки о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Увеличить с 2022 года прожиточный минимум на 8,6 процента он предложил 18 ноября, сообщает издание lenta.ru.



Президент указал, что к этому размеру привязаны многие социальные пособия, включая доплаты к пенсиям и выплаты семьям с детьми.



Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала число россиян, чьи зарплаты и социальные выплаты изменятся после повышенной индексации прожиточного минимума и повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ). По ее словам, нововведения будут касаться 16 миллионов россиян.